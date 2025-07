ICOR-Stand zur Fête de l’Humanité

Mittlerweile ist es weitgehend kommerzialisiert mit Konzerten großer Stars, was der Finanzierung der revisionistischen Kommunistischen Partei Frankreichs (PCF) dient. Doch es kommen viele Interessierte, vor allem junge Leute mit kommunistischen Ideen. In Frankreich entluden sich bereits mehrere offene Regierungskrisen. 2024 verhinderten die Massen mit einer breiten Volksfront, dass der faschistische RN die stärkste Kraft im Parlament wurde.

Macron unterdrückt die fortschrittliche Opposition, bildet eine reaktionäre Minderheitskoalition und rückt weiter nach rechts. Die Vertrauenskrise ist in Frankreich deutlicher ausgeprägt. Die Massen suchen nach einer Perspektive. Bürgerliche und kleinbürgerliche Sozialismusvorstellungen sind weit verbreitet. Der Parteiaufbau ist in Frankreich stark zersplittert. Perspektive, Orientierung und Klarheit, wie sie unsere Literatur vermittelt, wird immer wichtiger. So wollen wir helfen positiven Einfluss zu nehmen auf die Bewegung in Frankreich.

Es braucht Helfer für den ICOR-Stand

Zum ersten Mal macht die ICOR Europa dort einen gemeinsamen Stand im „Dorf der Bücher“. Bisher beteiligen sich: UPML (Frankreich), MLKP (Türkei), Rode Morgen (Niederlande) und die MLPD.

Wir suchen noch zwei bis drei französischsprachige Unterstützer, damit wir uns bei der Standbesetzung abwechseln können. Die Reise sollte möglichst selbst finanziert werden. Wir versorgen uns dort selbst. Es kann dort für 25 Euro gezeltet werden. Auf Wunsch melden wir auch eine Ferienwohnung an. Bitte meldet Euch bei der Internationalismus-Abteilung bis spätestens 31. Juli 2025 an.