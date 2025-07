Infos zur Anreise zum Sommercamp ab Stuttgart

Der Countdown läuft, die Vorfreude steigt! Wir veröffentlichen hier die gemeinsame Anreise zur zweiten Sommercamp-Woche aus Baden-Württemberg. Wir organisieren eine gemeinsame Zugfahrt. Bringt euer Deutschland-Ticket mit, es ist aber keine Voraussetzung. Wir teilen die Kosten auf, sodass eine Fahrt maximal 20 € kostet. Bringt Verpflegung für die Fahrt mit. Schweres Gepäck könnt ihr am Treffpunkt abgeben. Samstag, 2.8.: Treffpunkt 6:10 Uhr Stuttgart Bad-Cannstatt Hinterausgang. Zustieg um 7:48 in Heilbronn in den RE 8 nach Würzburg möglich. Für den letzten Sommercamp-Tag rufen wir auf: Helft mit beim Abbau! Jede Hand wird gebraucht. So hinterlassen wir die Anlage so schön, wie wir sie vorgefunden haben. Deshalb gibt es eine Rückfahrt am Samstag und eine am Sonntag früh.