Iran schiebt massenhaft Flüchtlinge aus Afghanistan ab - in demütigender Weise

In den letzten Tagen und Wochen hat das reaktionäre Regime der Islamischen Republik Iran erneut ein katastrophales und unmenschliches Verbrechen begangen, indem es zehntausende afghanische Flüchtlinge gewaltsam, kollektiv und demütigend aus dem iranischen Boden vertrieben hat. Flüchtlinge, die im letzten halben Jahrhundert aus dem Land geflohen sind, um der ruinierten afghanischen Wirtschaft zu entgehen. Vor allem in den letzten vier Jahren waren sie aus dem Land geflohen, um der Hölle des "Taliban-Emirats" zu entkommen, werden nun mit Gewalt, Drohungen, Gewalttätigkeit und Demütigung nach Afghanistan zurückgeschickt, ohne dass ihnen eine Chance oder Vorbereitung geboten wird.

Die Mehrheit dieser aus dem Iran abgeschobenen Flüchtlinge hat nun keine Hoffnung mehr auf Unterkunft, Arbeit oder ein Leben in Afghanistan. Viele von ihnen sind sogar der Gefahr von Folter, Gefängnis und Tod ausgesetzt. Tausende Familien wurden mit leeren Händen und unter katastrophalen Bedingungen nach Afghanistan zurückgeschickt, nachdem sie jahrelang im Iran gelebt und hart gearbeitet hatten. Sie haben alles verloren, was sie sich mühsam erarbeitet und erspart hatten – von ihrer Wohnung und ihren Grundbedürfnissen bis hin zu ihren Dokumenten und ihrem geringen Kapital. Viele von ihnen hatten nicht einmal die Möglichkeit, ihr Mindestvermögen zu erhalten.

Diese Aktion hat das faschistische, flüchtlingsfeindliche und rassistische Gesicht der Islamischen Republik noch deutlicher als zuvor entlarvt. Nach der Demütigung im Stellvertreterkrieg gegen das zionistische Regime Israels wendet die Islamische Republik nun Hass und Repressionen gegen afghanische Einwanderer an, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und den Zorn der iranischen Bevölkerung über Arbeitslosigkeit, hohe Preise und Ineffizienz zu neutralisieren.

Was heute im Iran an afghanischen Flüchtlingen geschieht, ist eine systematische Bewegung der Entmenschlichung, organisierten Demütigung und des stillen Völkermords. In den letzten vier Jahren hat das reaktionäre Regime der Islamischen Republik tausenden Flüchtlingskindern das Recht auf Bildung verweigert und tausende von Flüchtlingsarbeitern ohne Lohn- und Gehaltszahlung aus dem Iran ausgewiesen. Was die Islamische Republik Iran den afghanischen Flüchtlingen antut, spiegelt die unmenschliche Natur dieses unterdrückerischen Regimes wider.

Die Quelle dieser Tragödien ist das kapitalistisch-imperialistische System. Regime wie die Islamische Republik Iran, das Taliban-Emirat, das zionistische Regime Israels und ihre imperialistischen Unterstützer begehen heute in Afghanistan, Iran, Gaza und der Ukraine grausame und beispiellose Verbrechen an den Untererbehrung leidenden Massen der Welt. Diese Verbrechen werden andauern, solange dieses unmenschliche System besteht.

An einem Tag kamen mehr als 40.000 Flüchtlinge nach Afghanistan, im vergangenen Monat waren es fast eine halbe Million. Mit der Rückkehr dieser Zahl von Flüchtlingen nach Afghanistan unter der Herrschaft der Taliban, einer ruinierten Wirtschaft, weit verbreiteter Arbeitslosigkeit und einem Mangel an grundlegenden Dienstleistungen werden die Armuts- und Arbeitslosenzahlen der Massen zunehmen und die derzeitige Katastrophe im Land verdoppeln.

Doch inmitten dieser Dunkelheit hat unser Volk trotz Armut und überwältigendem Druck seine zurückgekehrten Schwestern und Brüder mit offenen Armen empfangen. Diese Solidarität verspricht eine andere Zukunft; eine Zukunft, die auf dem Fundament der Einheit und des Bewusstseins der Massen aufbaut. Um Unterdrückung, Ungleichheit und Ausbeutung zu beseitigen, müssen wir uns auf die Massen verlassen und revolutionäres und kommunistisches Bewusstsein fördern.

Der afghanische Flüchtling und Staatenlose ist ein Symbol der Menschlichkeit unter der Herrschaft des kapitalistisch-imperialistischen Systems. Solange sich auch nur ein einziger Mensch auf diesem Planeten entfremdet, vertrieben und gedemütigt fühlt, ist niemand frei, und das Ende des menschlichen Leidens, einschließlich der Zwangsmigration, ist nur durch die Zerstörung des Profit- und Kapitalsystems möglich.