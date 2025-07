Jetzt verbindlich anmelden!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

schon in gut vier Monaten startet die 3. Internationale Automobilarbeiterkonferenz in Indien! Eifrig wird an der inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitung gearbeitet. Gerade in der heutigen Situation, in der nach dem völkerrechtswidrigen Angriff der USA auf den Iran, des anhaltenden Genozids in Gaza und des mörderischen Kriegs in der Ukraine die Weltkriegsgefahr wächst und die Faschisierung weltweit zunimmt, gewinnt unsere Konferenz an Bedeutung. Sie ist der praktische Gegenbeweis gegen nationalistische Engstirnigkeit, sozialchauvinistische Stimmungsmache nach dem Motto „mein Land, mein Betrieb zuerst“.

Die internationale Arbeitereinheit ist die Kraft, die sich dem reaktionären Kurs und den Angriffen der Konzerne erfolgreich entgegenstellen kann. Demgegenüber gehen aber verbindliche Anmeldungen erst schleppend ein. Das ist aber Voraussetzung für den ganzen Erfolg der Konferenz. Wir dürfen auch den Aufwand, Visa zu beantragen und alle Vorbereitungen zur Unterbringung, Verpflegung, usw. zu organisieren, nicht geringschätzen. Auf der IAC-Homepage www.automotiveworkers.org ist ein Link zur Online-Anmeldung zu finden, der auch für Sammelanmeldungen genutzt werden kann.

Die ICOG beschloss, neben betrieblichen und sozialen Fragen, dem Kampf gegen Faschismus und Krieg besonderes Gewicht auf der Konferenz zu geben. Dazu soll eine Resolution verabschiedet werden, deren Entwurf schon vorher in allen Ländern kritisch-selbstkritisch beraten werden soll. In diesem Sinn wird sich die IAC-Bewegung auch an Aktivitäten gegen den Krieg und am Antikriegstag beteiligen und das in den Betrieben und Gewerkschaften fördern. Eine Delegation der Internationalen Automobilarbeiterbewegung wird an der Zimmerwald-Konferenz 2.0 am 6. September in Zürich in der Schweiz teilnehmen. Zu diesem Forum zum internationalen Meinungs- und Erfahrungsaustausch und gemeinsamen Handeln gegen Faschismus und Krieg wird ein breites Spektrum von Kräften aus der Friedensbewegung erwartet.

Die ICOG fordert alle Teilnehmer auf, sich auch an der Vorbereitung der Themen- und Konzernforen zu beteiligen. Meldet euch dafür bitte bei der ICOG bis 9. August 2025. Bisherige Vorschläge für Arbeitstitel sind:

Offene Vernichtungsschlacht in der Auto- und Zulieferindustrie, Zeit zum Handeln

Gegen die Spaltung der Belegschaften. Wie entwickeln wir die internationale Zusammenarbeit und Koordination der Kämpfe weiter?

Kampf um mehr Lohn und die Verbesserung der sozialen Lage der Familien

Gewerkschaftseinheit gegen Union Busting

Kampf um demokratische Rechte und Freiheiten, für das Recht auf Streik

Automobilarbeiterinnen und Automobilarbeiter gegen Sexismus

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Berufsausbildung und Perspektiven des Kampfs der Automobilarbeiterjugend

Automobilarbeiter und Automobilarbeiterinnen gegen Faschismus und Krieg

Was tun gegen die globale Umweltzerstörung? Welche Mobilität brauchen wir für die Zukunft?

Internationale Einheitsfront gegen Imperialismus, Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung

Automobilarbeiter und Automobilarbeiterinnen für eine Zukunft ohne Ausbeutung und Unterdrückung

Wir sind aber auch noch für weitere Vorschläge offen. Die ICOG wird das international koordinieren.

Die ICOG konnte bei ihrem Treffen erste Kräfte für die 16 Teams und Teamleitungen des Multilateralen Assistenzstabs (MAS) einsetzen. Weitere Bewerbungen sind erwünscht und notwendig, u.a. für das Büroteam, das Übersetzungsteam, Kulturteam, Veranstaltungs- und Übersetzungstechnikteam. Die ICOG arbeitet an der Herausgabe eines Plakats.

Meldet euch als Delegation, Teilnehmer und Teilnehmerinnen, Helfer und Helferinnen verbindlich an unter registration@iawc.info!

Mobilisiert und gewinnt weitere Teilnehmer aus euren Ländern, aus Konzernbetrieben!

Unterstützt die Vorbereitung von Länderberichten!

Übernehmt die Vorbereitung und Durchführung eines Themenforums!

Meldet euch als Helfer, Helferin, Brigadist und Brigadistin für die Teams des Multilateralen Assistenzstabs!

Mit solidarischen Grüßen

Anmeldung an: registration@iawc.info

Online-Anmeldung über die IAC-Website hier

Information und Kontakt: contact@iawc.info

Weitere Information wie den Werbeflyer in bisher fünf Sprachen findet ihr zum Download auf der Website: www.automotiveworkers.org