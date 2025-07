„Könnt Ihr Moskau treffen?“

Trump hatte schon letzte Woche klare Vorstellungen: „Wir schicken Waffen an die Nato, und die Nato wird die vollen Kosten für diese Waffen erstatten.“ Für Trump steht immer im Vordergrund, dass die Kasse klingelt.

USA liefert, die europäischen Staaten zahlen

Und diesen Wunsch erfüllen die NATO-Staaten Trump auch, allen voran die Bundesregierung, die zwei Patriot-Luftabwehrraketen-Systeme für 2 Milliarden Euro kauft und dann an die Ukraine liefern will.

Bundeskanzler Friedrich Merz lobte das als "wichtige Initiative" Trumps und rühmte sich allen Ernstes dieses Erfolgs, weil er ja mit Trump darüber geredet hätte. In der Tat, was für eine tolle Idee, ie US-Waffen aus dem deutschen Staatshaushalt zu finanzieren; wer könnte nur dagegen sein? Derselbe Merz, der angekündigt hat, bei den Sozialleistungen jetzt sparen zu "müssen", der bei Bürgergeldempfängern die Wohnungskosten kürzen will, weil deren Wohnungen ja zu teuer sind, der übernimmt ganz lässig diese Multi-Milliardenrechnungen und brüstet sich noch damit, als ob er's von seinem eigenen Geld bezahlen würde! Bezahlen sollen die Rechnung wieder wir - und das können wir jemandem, dessen Rückrat so flexibel ist, dass er selbst vor Trump buckelt, nicht durchgehen lassen.

Weil das ja auch noch nicht reicht, verhandelte Kriegsminister Boris Pistorius mit seinem US-Amtskollegen Pete Hegseth über den Kauf von Langstreckenraketen des Typs Typhon, die eine Reichweite von 2000 Kilometern hätten. Somit hätte die Bundesregierung die Möglichkeit, Moskau selbst zu beschießen – aber Pistorius versicherte, sie sollen natürlich nur der Abschreckung dienen.

Ukrainische Armee greift verstärkt Ziele in Russland an

Was die ukrainischen Militärs mit solchen Waffen anstellen werden, zeigten die letzten Wochen, in denen wieder teils sehr weitreichende Angriffe auf zivile Ziele und Infrastruktur in der Russischen Föderation ausgeführt wurden. Mehrfach wurden Wohnhäuser getroffen und immer wieder Zivilisten getötet. In Kursk ein 5-jähriger gemeinsam mit seiner Mutter an einem Badestrand.

Das ist die selbe Art Terrorangriffe handelt, mit denen auch das neuimperialistische Russland die ukrainischen Städte überzieht. Am 6 Juli waren mindestens 120 Drohnen gegen die russischen Städte geschickt worden. Auch in Moskau gab es Alarm. Die russischen Behörden schalteten in Teilen des Landes das Mobilfunknetz ab, um den ukrainischen Drohnen die Orientierung zu erschweren.

Tatsächlich ist es so, dass westliche Unterstützung für die ukrainische Kriegsführung unerlässlich ist, aber nicht nur das Kriegsgerät – ohne die nachrichtendienstlichen Erkenntnisse und das Satelliten-Netz vor allen Dingen der USA wären die ukrainischen Militärs keineswegs mehr fähig, Ziele weit im russischen Hinterland zu treffen. Die Beteiligung der westlichen Verbündeten der ukrainischen Führung beschränkt sich schon sehr lange nicht nur auf die Lieferung von Waffen und Material.

US-Führung will „die Russen“ „Schmerz spüren lassen“

Besonders beunruhigend ist der Bericht über ein Gespräch, das laut „Financial Times“ bereits am 4. Juli stattgefunden haben soll – wohlgemerkt, als Trump die Waffenlieferungen noch ausgesetzt hatte. Nach denen soll Trump im Telefonat mit Selenskyj gefragt haben: „Wolodymyr, könnt Ihr Moskau treffen? … Könnt Ihr auch St. Petersburg treffen?“ („Volodymyr, can you hit Moscow? . . . Can you hit St Petersburg too?”) Das bestätigte Selenskyjt: „Auf jeden Fall. Wir können, wenn Sie uns die Waffen geben.“ („Absolutely. We can if you give us the weapons.“) Das soll Trump dann befürwortet haben, man müsse „die Russen“ „den Schmerz spüren lassen", um Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen.