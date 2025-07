"Mein Kind kann nicht alleine auf euer Sommercamp!"

Dieser Spruch begegnet mir dieses Jahr ungewöhnlich oft. Noch vor zehn Jahren war es viel selbstverständlicher, sein Kind auf eine Ferienfreizeit zu schicken. Der pädagogische Wert war unbestritten. Nun höre ich oft über Kinder von sechs oder sieben Jahren, dass sie zu klein seien, um ohne ihre Eltern wegzufahren. Dazu einige Überlegungen:

Erstens zeigt die vieljährige Praxis, dass sich Kinder auf dem Sommercamp der Rotfüchse meist nach ein bis zwei Tagen pudelwohl fühlen, x neue Freunde haben und oftmals gar vergessen, ihre Eltern anzurufen ...

Zweitens geht es um die Grundsatzfrage, dass "die Erziehung der künftigen Generationen" "kollektive Verantwortung der Arbeiterklasse" ist. So heißt es im Buch "Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur" auf Seite 82. Dies ist eine Entlastung für die Eltern, besonders die Mütter. So ergreift eine befreundete Mutter die Gelegenheit, in der Zeit des Sommercamps endlich ein ersehntes Praktikum machen zu können. Es ist aber auch eine Selbstveränderung ihrerseits, das eigene Kind bewusst gesellschaftlich zu erziehen und die jugendlichen Rebellen an der Erziehung ihres Kindes teilhaben zu lassen.

Drittens brauchen Kinder und Jugendliche jeden Alters adäquate Herausforderungen, um sich zu entwickeln! So sagt der Neurobiologe Gerald Hüther: "Bildung kann nicht gelingen ... wenn Kinder daran gehindert werden, eigene Erfahrungen bei der Bewältigung von Schwierigkeiten und Problemen zu machen (Verwöhnung) ... Das Gehirn ... lernt das am besten, was einem Heranwachsenden hilft, sich in der Welt, in die er hineinwächst, zurechtzufinden und die Probleme zu lösen". (Ebenda, Seite 85)

Ein Sommercamp ist zugegeben eine Herausforderung für ein sechsjähriges Kind – aber eine, an der es bei den Rotfüchsen über sich hinauswächst.

Kommt zum Sommercamp! Auch eine gute Gelegenheit, sich über pädagogische Prinzipien auseinanderzusetzen und auszutauschen.