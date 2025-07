Mit „Boomer-Soli“ gegen Altersarmut?

20 Prozent der deutschen Rentner und Rentnerinnen mit hohen Renten sollen durch eine Sonderabgabe den 20 Prozent Rentnerhaushalten mit niedrigsten Einkommen unter die Arme greifen. Das soll wohl an Robin Hood erinnern – den Reichen nehmen, den Armen geben. Nur: Wo fängt der Reichtum an? Die Freigrenze liegt – je nach Modell – bei der sagenhaft hohen Rente von 902 Euro bis 1048 Euro im Monat. (WAZ 17.7.25). Wer darüber liegt, soll 10 Prozent davon abgeben. Das ist nichts anderes als eine Umverteilung der Altersarmut unter den Rentnerinnen und Rentnern.

Im Verhältnis zum Durchschnittsverdienst ist die Bruttorente in Deutschland zum Vergleich mit anderen europäischen Ländern unterirdisch niedrig: Sie beträgt hier 41,5 Prozent, in Frankreich 60,2 Prozent, in Italien 74,6 Prozent. Spitzenreiter ist Dänemark mit 80 Prozent. (growney.de)

Auf die Idee, dass mehr Zuschüsse vom Bundeshaushalt in die Rentenversicherung fließen sollen, kommt das DIW natürlich nicht. Es handelt nach der Devise: Milliarden für Rüstung und Kriegsvorbereitung – ja. Sozialausgaben und Renten – da kann ruhig gekürzt werden.