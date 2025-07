Protest für Erhalt des Gesundheitswesens

Mehrere hunderte Bauarbeiter des Kernkraftwerks Hinkley Point C streikten am Dienstag gegen Mobbing durch die Geschäftsleitung. Schon in der Vorwoche hatte es eine selbstständige Aktion wegen der Arbeitsbedingungen gegeben, darunter auch wegen einer Rattenplage auf dem Gelände. Ein Streikender äußerte gegenüber einem regionalen Nachrichtenportal: „Diese Schikanen dauern schon viel zu lange an“. In Großbritannien ist das Streikrecht stark eingeschränkt worden. Über diese Hürden haben sich die Streikenden hinweggesetzt.