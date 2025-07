Solidarität mit der streikenden Belegschaft der Brauerei Oettinger

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir möchten euch unsere volle Solidarität im Kampf für Lohnerhöhungen und gegen Verschlechterungen eurer Arbeitsbedingungen erklären.

Oettinger ist die zweitgrößte Brauerei in Deutschland, und versucht wie andere Konzerne von VW bis Ford und Thyssen-Krupp die Ausbeutung der Arbeiter mit massiven Angriffen zu verschärfen. Ein Nullangebot in der Haustarifrunde ist eine Unverschämtheit, und die Kündigung des Manteltarifvertrags setzt dem noch die Krone auf. Hier darf es in eurem Interesse der Arbeiter keine Kompromisse geben, weder zur Verlängerung der Arbeitszeit von 38 auf 40 Stunden, noch zur Streichung bezahlter Pausen oder zusätzlicher Urlaubstage.

Euren Streik als „verantwortungslose, weltfremde Muskelspiele der NGG“ (Zitat aus der Chefetage) zu bezeichnen, zeigt nur, wie abgehoben und weltfremd sie selber bezüglich euren Lebensbedingungen wie den enorm gestiegenen Preisen sind, und wie wenig sie eure Arbeit wertschätzen.

Das ist Kapitalismus - und so ein Kampf wirft immer auch die Frage auf, wie lange wir uns dieses marode System voller Krisen noch leisten können, in dem die Krisenlasten immer auf uns abgeladen werden, damit auf der anderen Seite die Profite steigen?

Euer 24 stündiger Streik ist genau richtig!

Die Erfahrungen der letzten Monate bei Ford oder VW zeigen, dass ihr euch auf weitere Streiks und einen harten Kampf einstellen müsst, wenn ihr wirklich eure Forderungen und Interessen durchsetzen wollt. Dafür habt ihr unsere Volle Solidarität, wie auch die breite Sympathie und Unterstützung vieler Arbeiter in ganz Deutschland!

Mit solidarischen Grüßen

Emil Bauer für die Landesleitung der MLPD Bayern