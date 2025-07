Wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah?

Am Freitag, dem 18. Juli, ab 19 Uhr steigt im Bistro inne Mitte die Sommer-Party!

Und so könnt ihr euch das vorstellen: Entspannt im Liegestuhl liegen, in der einen Hand einen kühlen Cocktail, in der anderen Hand Toast Hawaii. Wir machen es uns also richtig gemütlich. Natürlich kann auch gekickert werden, es gibt gute Musik und ihr könnt nette Leute treffen und kennenlernen.

Es wird wieder richtig schön im Bistro inne Mitte! Wir freuen uns auf euch!

Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen

kultursaal@vvv-horstermitte.de