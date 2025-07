Am längsten einsitzender politischer Gefangener Europas kommt frei

Abdallah, der seit seiner Jugend für die Befreiung des palästinensischen Volkes kämpfte, wurde in den 1980er-Jahren in Lyon in einem extrem zweifelhaften Prozess mit noch zweifelhafteren Beweisen wegen angeblicher Beteiligung an der Erschießung eines Agenten des israelischen Geheimdienstes und eines US-amerikanischen Militärattachés zu lebenslanger Haft verurteilt. Seitdem fordern sowohl die Massen als auch bekannte Persönlichkeiten des politischen Lebens in Frankreich immer wieder seine Freilassung. Er ist mit seiner langen Haftdauer der am längsten einsitzende politische Gefangene Europas.

Nach zehn vergeblichen Versuchen ist nun sein Antrag auf Haftentlassung am Donnerstag, 17. Juni, vom Pariser Berufungsgericht rechtsgültig genehmigt worden. Abdallah ist gebürtiger Libanese und wird nach Beirut ausgeflogen werden.



Der französische Staat wollte aus Abdallahs Fall offensichtlich einen Testfall für seine Unnachgiebigkeit im Hinblick auf Terrorbekämpfung machen. So legte die Antiterrorstaatsanwaltschaft sofort Berufung ein, als die zuständige Gerichtsinstanz 2024 dem Antrag auf Haftentlassung stattgab. Die Begründung dieser Instanz war die lange Haft Abdallahs, die sie als „unverhältnismäßig“ erachtete.

Abdallah hat sich in der Haft nie berechnen lassen und ist seinen politischen Überzeugungen treu geblieben. Die Rote Fahne Redaktion gratuliert der Solidaritätsbewegung zu ihrem Erfolg.