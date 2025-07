Arme Rentner gehen fast leer aus!

Laut Angaben von Statista¹ sind die Preise für Obst allein von Juni 2025 an um 7,4 Prozent gestiegen! Auch die Dienstleistungen allgemein wurden um rd. 3,3 Prozent teurer. Also wird die mickrige Rentenerhöhung von 3,74 Prozent fast vollständig von der Inflationsrate, den gestiegenen Kosten für die Kranken- und Pflegeversicherung für Rentner und den allgemeinen Preissteigerungen aufgezehrt.



Im Portemonnaie verbleibt daher nur ein winziger Betrag der Rentenerhöhung. Allenfalls Ruheständler mit hohen Renteneinkünften können von der Erhöhung profitieren!



Konkret nenne ich ein Beispiel: Eine Rente von bisher rd. 1000 Euro monatlich brutto erhöht sich jetzt auf rd. 1043 Euro, die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge erhöhen sich um rd. 7 Euro monatlich. Diese Rente steigt netto gerade mal von rd. 875 Euro auf 906 Euro, also nur um schlappe 31 Euro! Allein die Kostensteigerungen für Miete und die Nebenkosten sind häufig schon höher! Von der Senkung der Stromsteuer profitieren nur die Konzerne, der normale Haushalt und auch Kleinunternehmer sehen keinen Cent Entlastung!



Wer gleicht diese nur ansatzweisen Mehrkosten aus? Die Steuerzahler (also überwiegend die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten), indem zusätzlich zur Rente noch Wohngeld oder Sozialhilfe vom Staat gewährt werden muss! Die Erhöhung der Renten ist also nur ein kosmetisches Zugeständnis der durch die Monopole gelenkten Regierung an die Massen der Bevölkerung und soll von der Kostenumverteilung von unten nach oben ablenken! Während es ein „Sondervermögen“ in Milliardenhöhe für die Rüstung und auch Waffenlieferungen an terroristische Regime wie z. B. das von Benjamin Netanjahu in Israel gibt, ist für eine deutliche Erhöhung des Rentenniveaus von z. Zt. 48 Prozent des durchschnittlichen Bruttolohns kein Geld da!