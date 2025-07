Aus einem Italien-Urlaub

„Pastasciutta Antifascista“ e „Un Gelato per la Pace“

Wir machen gerade Urlaub in Ligurien/Italien. Beim Eis essen nach dem Strand entdeckten wir ein Plakat, dass an diesem Tag in zahlreichen Eisdielen in ganz Italien die Aktion „UN GELATO PER LA PACE“ (Ein Eis für den Frieden) stattfindet. Alle Einnahmen durch Wassermeloneneis an diesem Tag und zusätzliche Spenden gingen an die Arbeit von „Ärzte ohne Grenzen“ im Gazastreifen. Da schmeckt das Eis doch gleich doppelt so gut!

Korrespondenz