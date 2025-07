Mehr als 700 Millionen Menschen hungern weltweit

Nach Angaben von verschiedenen Hilfsorganisationen leiden weltweit 733 Millionen Menschen unter Hunger. Fast jeder elfte Mensch auf der Welt! Das sind rund 152 Millionen mehr als im Jahr 2019. Insbesondere die weltweiten Kriege und Folgen der begonnenen globalen Umweltkatastrophe haben diese Zunahme verursacht. Besonders im Gazastreifen sei die Lage katastrophal, so die Hilfsorganisationen "Aktion gegen den Hunger" und die "Welthungerhilfe" in ihren Jahresberichten. Gleichzeitig wird die Kürzung von staatlichen Geldern kritisiert: "Die Lücke zwischen Bedarf und verfügbaren Mitteln hat sich seit 2016 mehr als verdreifacht", so Helene Mutschler, Geschäftsführerin von "Aktion gegen den Hunger".