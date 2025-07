Einfallsreicher Widerstand gegen Trump

• Abschleppwagen in Los Angeles verfolgen unbemerkt die »ICE-Agents«¹, also die Autos der Deportationsbehörde. Parken diese falsch, werden sie sofort abgeschleppt! Keine Autos-keine Ausweisungen!



• Die Vize-Bürgermeisterin von Los Angeles, Cynthia Gonzales, hat sogar bei Gangs in Los Angeles (wieder "18th street gang" und "Florencia gang") angerufen, mit dem Hinweis, dass mit den ICE-Agents die größte Gang in ihr Territorium einfalle.



• Geschäftsleute in Downtown in Los Angeles sperrten ICE-Agents in ihren Geschäftsräumen ein und Anwohner behinderten die herbeigerufenen LAPD-Polizisten daran, diese zu befreien.



• Land- und Erntearbeiter auf den Feldern Kaliforniens nehmen selber Handschellen mit zur Arbeit: Werden ICE-Agents gesichtet, ketten sie sich alle gemeinsam an Erntemaschinen, usw.



Es drohen bereits massive Preiserhöhungen für Gemüse, weil die Ernte nicht eingebracht werden kann und auf den Feldern verrottet.

Selbst der Führer der »Kubaner für Trump« wurde abgeschoben. Social Media ist voll von desillusionierten ehemaligen Trump-Anhängern.