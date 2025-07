AUF Ruhr

Der 8-Stunden-Tag gehört uns!

Die Bergarbeiterbewegung an der Ruhr hat schon 1889, also vor 136 Jahren (!), den 8-Stundentag auf ihre Fahnen geschrieben. Die Koalition Merz/Klingbeil soll sich in Acht nehmen, mit wem sie sich mit der Forderung nach Abschaffung des 8-Stundentags anlegt.

jf