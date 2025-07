Die Corona-Pandemie und die globale Gesundheitskrise

Das Pandemiegesetz soll eine Konsequenz aus der Covid-Pandemie sein. Der Weltöffentlichkeit wurde die Unfähigkeit und die Verlogenheit der „westlichen Werteordnung“ vor Augen geführt. Angefangen bei der fehlenden Schutzkleidung und dem korrupten Handel mit Masken. Ausgerechnet aus China wurde Deutschland schließlich mit medizinischen Care-Paketen vorsorgt! Von den großmundigen Versprechen auf eine „Impfung für alle“ (Angela Merkel) blieb nichts übrig, als RNA-Impfstoffe wie Biontec auf den Markt kamen. Die reichsten Länder wie Israel, USA und die Länger der EU sicherten sich den Zugriff.

Die armen Länder waren erst an der Reihe, als die Impfstoffe nutzlos und überflüssig geworden waren. Ein Transfer von Impfstofftechnologie wurde systematisch blockiert. Anti-virale Medikamente wie Paxlovid wurden zu Wucherpreisen vermarktet, während preiswerte, nicht patentierte Medikamente ignoriert oder deren Erforschung sogar unterdrückt wurden. Hinzu kamen die Manipulation der wissenschaftlichen Diskussion, die Verbreitung von Panik und Verschwörungstheorien durch faschistische Organisationen und Regierungen, mit denen die Hintergründe und auch die Indizien für einen künstlichen Ursprung ausgeblendet wurden. So wurde die Pandemie-Diskussion auch zu einer Schlachtfeld der Lügen…

Was man lernen sollte

Die Covid-Infektionswellen verbreiteten sich in rasender Geschwindigkeit über den Globus. Eine wirksame Pandemievorsorge erfordert heute:

eine weltweite Kooperation auf gleicher Augenhöhe,

die Stärkung der Gesundheitssysteme weltweit,

die Aufhebung des Patentrechts und freien Zugang zu lebensnotwendigen Impfstoffen und Medikamenten für alle Länder und betroffene Menschen,

ein sofortiger Stopp der Biowaffen- und gain-of-function-Forschung,

und den internationalen Kampf gegen die mutwillige Zerstörung unseres Ökosystem.

Bis heute scheitern diese Forderungen an den herrschenden Machtverhältnissen, in besonderer Weise an den Ländern, die nicht einmal das vorliegende zahnlose Pandemiegesetz unterzeichnet haben. Allen voran die USA, die ihre Zusammenarbeit und ihre Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO eingestellt haben, angeblich wegen deren „Nähe zu China“. Die Weltgesundheit wird zunehmend zum Spielball der Weltherrschaftspläne.

Das Pandemiegesetz ist bestenfalls ein Auftakt für die Diskussion um eine künftige Weltgesundheitspolitik. Ohne eine sozialistische Perspektive ist diese nicht denkbar.