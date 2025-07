Gaza-Solidaritätsschiff Handala ändert Kurs angesichts israelischer Marinebedrohung

Zwei Schiffe, bei denen es sich vermutlich um israelische Militärschiffe handelt, befinden sich derzeit in unmittelbarer Nähe der Handala. Es wurden wiederholt Versuche unternommen, über den VHF-Kanal 16 Kontakt zur israelischen Marine aufzunehmen, jedoch ohne Erfolg. Die Identität dieser Schiffe in der Nähe konnte nicht bestätigt werden, doch ihre Nähe gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Zivilisten an Bord.

Als Vorsichtsmaßnahme hat die Handala ihren Kurs nach Süden in Richtung der ägyptischen Küste und der angrenzenden Zone geändert. Die Besatzung hat den Alarm an Bord ausgelöst und bereitet sich auf eine mögliche Eskalation durch israelische Streitkräfte vor.

Derzeit beabsichtigt die Handala nicht, in ägyptische Gewässer einzufahren, sondern plant, parallel zur Küste zu fahren. Sollte die Bedrohung durch die israelischen Behörden eskalieren, wird die Besatzung versuchen, die ägyptische Küstenwache zu kontaktieren, um aufgrund der Gefahr für ihr Leben eine Notfall-Einreise zu beantragen.

Wir werden Sie über die weitere Entwicklung der Lage auf dem Laufenden halten.