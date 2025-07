„Gemeinsam einsam“ – Keine Perspektive für die Jugend!

Vereinsamung ist ein Ausdruck der Krise der bürgerlichen Familienordnung, die durch Migration aufgrund aktueller Kriege, Umweltkatastrophen und faschistischer und reaktionärer Regime beschleunigt vertieft wird. Einsamkeit ist Teil der Destruktivkräfte des imperialistischen Weltsystems, die ganz konkret die einzelnen Menschen betreffen.



Eine Definition von bürgerlichen Psychologen lautet: „Vereinsamung ist ein subjektives Gefühl, bei dem die eigenen sozialen Beziehungen nicht den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen entsprechen. Es ist insbesondere ein Mangel an engen emotionalen Beziehungen.“ In dieser Definition drückt sich die bürgerliche Psychologie und Weltanschauung aus, die die Einzelnen mit ihrer Lebenssituation aus der Gesellschaft herauslöst. Was sind denn persönliche Wünsche und Bedürfnisse? Gerade die werden ja massenhaft manipuliert: über die "öffentliche Meinung" und über idealistische Vorgaben, was ein positives Lebensgefühl sein müsste. Persönliche Wünsche und Bedürfnisse sind für die breite Masse der Bevölkerung als gesellschaftliche Wesen: Zusammenhalt und Freundschaft, in Frieden zu leben, eine Arbeit zu haben, eine lebenswerte Umwelt ohne rassistische Ausgrenzung, wenn man aus einem andern Land kommt. ..



Jeder fünfte Mensch unter den Dreizehn- bis 30-Jährigen fühlt sich einsam. Das sind fast doppelt so viele wie bei Älteren. „Ich bin schon seit der Schulzeit einsam, irgendwann habe ich diesen Zustand akzeptiert.“¹ Das ist alarmierend und zeigt, dass es eben nicht ein subjektives Gefühlsproblem ist. Mobbing über die sozialen Medien, frauenfeindliches Schönheitsideal etc. sind oft Hauptgründe für den Rückzug, ein Ausmachen mit sich alleine. ... Symptome und Beschwerden verbessern sich oder verschwinden je nach Ausprägung der Vereinsamung ganz, durch eine aktive Beteiligung am sozialen Leben, eine aktive Haltung zur Veränderung der Gesellschaft, in deren Rahmen der Zusammenhalt und Freundschaft eine Rolle spielen – auch das haben die Forscher herausgefunden.³

Gerade politisches Engagement und ehrenamtliche freiwillige Arbeit sind ein effektives „Gegenmittel“ gegen Vereinsamung. Ein Grund mehr, sich mit einem Gesellschaftssystem, dem echten Sozialismus, auseinanderzusetzen, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Dafür braucht man Durchblick⁴ und lernt, dass man seine Fähigkeiten entwickeln kann. Solidarität und gegenseitige Hilfe, Freundschaft, das Lernen voneinander sind Garanten dafür. Das und die solidarische Auseinandersetzung stärken das Vertrauen und die Zugehörigkeit, Freundschaften und enge Verbindungen wachsen. Heute kann man das schon praktisch ausprobieren bei den Sommercamps des Jugendverbands REBELL oder auch bei Subbotniks – freiwilliger und ehrenamtlicher Arbeit.

Noch ist Zeit, sich für das Sommercamp des REBELL zu entscheiden – kommt mit! 26. Juli bis zum 9. August in Thüringen, Im Waldgrund, Truckenthal. Informationen und Anmeldungen: geschaeftsstelle@rebell.info oder Telefon: 0209 9552448

