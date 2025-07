Größter chinesischer Online-Händler will Saturn und MediaMarkt

Seinen Besuch in Schottland nutzt der faschistische US-Präsident zur Verbreitung faschistischer Demagogie. Direkt nach der Landung auf dem Glasgower Prestwick-Flughafen verkündete er zwei Botschaften für den europäischen Kontinent. Zum einen eine faschistische Hetze gegen Flüchtlinge, indem er ausführte: "Diese Einwanderung zerstört Europa", und wenn Europa die "schreckliche Invasion" nicht begrenze, es kein Europa mehr geben werde. Zum anderen verbreitete er mit nationalistischen Tönen Lügen gegen regenerative Energien in Form von Windrädern. Unverhohlen fordert er auf: "Stoppt die Windräder" und dass diese "die Schönheit eures Landes (zerstören) ... und Eure Vögel umbringen." In Aberdeen und Edinburgh haben Hunderte Menschen gegen seinen Besuch protestiert und brachten sichtbar und lautstark zum Ausdruck: "Donald Trump ist hier nicht willkommen".