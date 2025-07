"Handala" von israelischer Armee gekapert - zuvor Kurs geändert angesichts israelischer Marinebedrohung

Sonntag, 00.30 Uhr

Die ICOR informiert dringend:

das Schiff „Handala” wurde 40 Seemeilen vor der Küste auf seiner Mission nach Gaza von der israelischen Armee gekapert. Der Live-Stream wurde unterbrochen. Untenstehend findet Ihr die Pressemitteilung der Freedom Flotilla Coalition (FFC) (übersetzt).

Bitte sendet Eure Stellungnahmen zum Angriff auf Hatem Aouini, stellvertretender Hauptkoordinator der ICOR, und alle anderen Aktivisten.

Die tunesische Regierung hat die Verantwortung, ihren Bürger Hatem Aouini vor jeglicher Art von israelischer oder NATO-Intervention zu schützen, während er an Bord der „Handala“ nach Gaza segelt.

Das Schiff befördert unbewaffnete Zivilisten und humanitäre Hilfsgüter, darunter Babynahrung und andere lebensrettende Hilfsgüter für die Palästinenser in Gaza. Es stellt keine Bedrohung dar und operiert in voller Übereinstimmung mit dem internationalen Seerecht, dem humanitären Recht und den Menschenrechten.

Sende JETZT eine E-Mail an das tunesische Außenministerium:

Email: mae@diplomatie.gov.tn / X: @TunisieDiplo and @MohamedAiiNafti / Instagram: @tunisiediplo / Facebook: @TunisieDiplo

Bitte schickt eure Statements zu der Attacke auch zur Kenntnis an die ICOR (coordinationint@yahoo.co.uk).





Die ICOR wird fortlaufend über die weitere Entwicklung berichten.



Pressemitteilung der Freedom Flotilla Coalition:

Das israelische Militär greift Handala in internationalen Gewässern an und entführt 21 unbewaffnete Zivilisten.

Die Freedom Flotilla Coalition bestätigt, dass ihr ziviles Schiff Handala, das unterwegs war, um Israels illegale, völkermörderische Blockade der Palästinenser im Gazastreifen zu durchbrechen, von israelischen Streitkräften in internationalen Gewässern etwa vierzig Seemeilen vor Gaza gewaltsam abgefangen wurde. Um 23:43 Uhr palästinensischer Zeit hat die Besatzungsmacht die Kameras an Bord der Handala abgeschaltet, und wir haben jeglichen Kontakt zu unserem Schiff verloren. Das unbewaffnete Schiff beförderte lebensrettende Hilfsgüter, als es von israelischen Streitkräften geentert, seine Passagiere entführt und seine Ladung beschlagnahmt wurden. Die Aufbringung erfolgte in internationalen Gewässern außerhalb der palästinensischen Hoheitsgewässer vor Gaza und verstößt damit gegen das internationale Seerecht.

Die Handala beförderte eine Ladung wichtiger humanitärer Hilfsgüter für die Palästinenser in Gaza, darunter Babynahrung, Windeln, Lebensmittel und Medikamente. Die gesamte Ladung war nicht militärischer, sondern ziviler Natur und für die direkte Verteilung an eine Bevölkerung bestimmt, die unter der illegalen Blockade Israels absichtlich ausgehungert wird und unter einem Zusammenbruch der medizinischen Versorgung leidet.

Die Handala beförderte 21 Zivilisten aus 12 Ländern, darunter Parlamentarier, Anwälte, Journalisten, Gewerkschafter, Umweltschützer und andere Menschenrechtsaktivisten. (hier geht es zu den Teilnehmern der Handala-Crew)

Zur Besatzung gehören: Menschenrechtsverteidiger an Bord der Handala, nach Ländern:

Vereinigte Staaten: Christian Smalls – Gründer der Amazon Labor Union; Huwaida Arraf – Menschenrechtsanwältin (Palästina/USA); Jacob Berger – jüdisch-amerikanischer Aktivist; Bob Suberi – jüdischer US-Kriegsveteran; Braedon Peluso – Seemann und Aktivist für direkte Aktionen; Dr. Frank Romano – internationaler Anwalt und Schauspieler (Frankreich/USA).

Frankreich: Emma Fourreau – Europaabgeordnete und Aktivistin (Frankreich/Schweden); Gabrielle Cathala – Parlamentarierin und ehemalige humanitäre Helferin; Justine Kempf – Krankenschwester, Médecins du Monde; Ange Sahuquet – Ingenieur und Menschenrechtsaktivist.

Italien: Antonio Mazzeo – Lehrer, Friedensforscher, Journalist; Antonio „Tony“ La Picirella – Organisator für Klima- und soziale Gerechtigkeit.

Spanien: Santiago González Vallejo – Ökonom und Aktivist; Sergio Toribio – Ingenieur und Umweltschützer.

Australien: Robert Martin – Menschenrechtsaktivist; Tania „Tan“ Safi – Journalistin und Organisatorin libanesischer Herkunft.

Norwegen: Vigdis Bjorvand – 70-jährige lebenslange Aktivistin für Gerechtigkeit.

Vereinigtes Königreich / Frankreich: Chloé Fiona Ludden – ehemalige UN-Mitarbeiterin und Wissenschaftlerin.

Tunesien: Hatem Aouini – Gewerkschafter und internationalistischer Aktivist.

Journalisten an Bord der Handala

Marokko: Mohamed El Bakkali – Leitender Journalist bei Al Jazeera (mit Sitz in Paris).

Irak / Vereinigte Staaten: Waad Al Musa – Kameramann und Reporter vor Ort bei Al Jazeera.

Der Angriff auf die Handala ist bereits der dritte Gewaltakt israelischer Streitkräfte gegen Missionen der Freiheitsflottille allein in diesem Jahr. Er folgt auf den Drohnenangriff auf das zivile Hilfsschiff Conscience in europäischen Gewässern im Mai, bei dem vier Menschen verletzt und das Schiff manövrierunfähig gemacht wurden, sowie auf die illegale Beschlagnahmung der Madleen im Juni, bei der israelische Streitkräfte zwölf Zivilisten, darunter ein Mitglied des Europäischen Parlaments, entführten. Kurz vor ihrer Entführung bekräftigte die Besatzung der Handala, dass sie im Falle einer Festnahme durch israelische Streitkräfte in Hungerstreik treten und keine Lebensmittel von den israelischen Besatzungstruppen annehmen würde.

Israelische Beamte haben die verbindlichen Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs ignoriert, die eine Erleichterung des humanitären Zugangs zu Gaza vorschreiben. Die anhaltenden Angriffe auf friedliche zivile Missionen stellen einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Völkerrecht dar.

„Israel hat keine rechtliche Befugnis, internationale Zivilisten an Bord der Handala festzunehmen“, sagte Ann Wright, Mitglied des Lenkungsausschusses der Freedom Flotilla. „Dies ist keine Angelegenheit der inneren israelischen Gerichtsbarkeit. Es handelt sich um ausländische Staatsangehörige, die unter internationalem Recht in internationalen Gewässern operieren. Ihre Inhaftierung ist willkürlich, rechtswidrig und muss beendet werden.“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Um 08:46 Uhr Ortszeit (07:46 Mitteleuropäischer Zeit)

gab die Menschenrechtsaktivistin Huwaida Arraf an Bord der Handala eine dringende Meldung heraus:

Zwei Schiffe, bei denen es sich vermutlich um israelische Militärschiffe handelt, befinden sich derzeit in unmittelbarer Nähe der Handala. Es wurden wiederholt Versuche unternommen, über den VHF-Kanal 16 Kontakt zur israelischen Marine aufzunehmen, jedoch ohne Erfolg. Die Identität dieser Schiffe in der Nähe konnte nicht bestätigt werden, doch ihre Nähe gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Zivilisten an Bord.

Als Vorsichtsmaßnahme hat die Handala ihren Kurs nach Süden in Richtung der ägyptischen Küste und der angrenzenden Zone geändert. Die Besatzung hat den Alarm an Bord ausgelöst und bereitet sich auf eine mögliche Eskalation durch israelische Streitkräfte vor.

Derzeit beabsichtigt die Handala nicht, in ägyptische Gewässer einzufahren, sondern plant, parallel zur Küste zu fahren. Sollte die Bedrohung durch die israelischen Behörden eskalieren, wird die Besatzung versuchen, die ägyptische Küstenwache zu kontaktieren, um aufgrund der Gefahr für ihr Leben eine Notfall-Einreise zu beantragen.

Wir werden Sie über die weitere Entwicklung der Lage auf dem Laufenden halten.