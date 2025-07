Dringender Aufruf an die Weltöffentlichkeit

Nachdem in der vergangenen Nacht wiederholt Drohnen über der „Handala“ schwebten, brauchen wir die Hilfe der Menschen auf der ganzen Welt, sich an ihre Außenministerium zu wenden und per E-Mail zu kontaktieren.

Die Freiwilligen an Bord bringen lebensrettende Hilfe nach Gaza. Sie sind unbewaffnet, haben nur Lebensmittel, Medikamente und Babynahrung an Bord und handeln in vollem Einklang mit dem Völkerrecht.

Es ist an der Zeit, dass die Regierungen der Welt aktiv werden.

Verlangen Sie, dass sie ihre Bürger an Bord der „Handala“ schützen und Israels Kriegsverbrechen nicht länger unterstützen.

Die sichere Überfahrt ist eine rechtliche und moralische Verpflichtung.

#Handala #SafePassageNow #HumanitarianAidIsNotACrime #WeWillSail #AllEyesOnDeck #StandWithGaza #BreakIsraelsSiege

Hier geht es zur Homepage der Freedom Flotilla Coalition

Hier geht es zum TikTok-Kanal der Freedom Flotilla Coalition

Hier geht es zur laufenden Berichterstattung über die Teilnahme an der Handala-Boat-Mission auf der ICOR-Homepage

Hier geht es zur Berichterstattung darüber auf rf-news