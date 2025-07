Handala ist das Gewissen der Menschheit - Die Völkermörder werden zur Rechenschaft gezogen

Der Völkermord an den Palästinensern in Gaza und die Eskalation im Westjordanland sind nicht nur eine regionale Angelegenheit. Die Freiheit Palästinas ist zu einer Frage der politischen Freiheit und der Demokratie weltweit geworden und trifft das Herz des Imperialismus. Sie entlarvt die Brutalität und den Verfall der bürgerlichen Ordnung.



Die fortschrittliche Menschheit mobilisiert sich weltweit und positioniert sich in dieser Frage der Menschlichkeit, wobei viele bereit sind, Opfer zu bringen.



Initiativen wie der Global March to Gaza, der Sumoud-Konvoi und die Freiheitsflottillen symbolisieren das Gewissen der Menschheit und sind Aktionen der Brüderlichkeit unter den Völkern.



Der … Angriff auf das Handala-Schiff ist ein Ausdruck der Abgründe der zionistischen Besatzung, der mit Unterstützung des westlichen Imperialismus, insbesondere der USA, und in Zusammenarbeit mit den reaktionären arabischen Staaten freie Hand gelassen wird. Dabei werden sogar die Grenzen der bürgerlichen Kriegsführung und der heuchlerischen Moral überschritten.



Während in Gaza neuerdings täglich Menschen verhungern oder an den wenigen Verteilstellen für die knappen Hilfsgüter kaltblütig ermordet werden, greift Israel wieder einmal ein Schiff an, das dringend benötigte Güter, vor allem Babynahrung, in den besetzten Gazastreifen bringen will. Mit mafiösen Methoden wurden alle Aktivisten an Bord der Handala verhaftet und an einen unbekannten Ort gebracht, darunter auch der stellvertretende Hauptkoordinator der ICOR, Hatem Laouini, der zuvor am Sumoud-Konvoi beteiligt war.

Wir fordern seine sofortige Freilassung sowie die Freilassung aller anderen Aktivisten und Journalisten an Bord von Handala!

Widerstand ist Freiheit. Und wir müssen uns gemeinsam für sie einsetzen. Lasst uns unsere Kräfte in den besten Traditionen des proletarischen Internationalismus vereinen und die Fahne der Freiheit Palästinas hissen, die unsere eigene Freiheit repräsentiert!



Die Palästinenser werden mit ihrer Sehnsucht nach Freiheit nicht allein sein.

Die völkermordenden Mörder werden früher oder später zur Rechenschaft gezogen werden.

Der Zionismus wird sich nicht durchsetzen.

Der Nahe Osten gehört den freien und gleichen Völkern in Demokratie und Sozialismus.

27. Juli 2025 Internationales Büro der MLKP