Hitze und Wassermangel werden zum Problem für Natur und Mensch

Bis Ende Mai schätzte das RKI die Todesfälle in Folge der Hitze in diesem Jahr auf schon 3000 Menschen, größtenteils in der Altersgruppe über 65. Im ersten großen Dürrejahr neuer Qualität, 2018, waren 8 700 Menschen der Hitze zum Opfer gefallen (die Schätzungen sind übrigens Mittelwerte: Mindestens waren 6 700 verstorben, maximal waren es 10 900). 2019 kamen 6 900 ums Leben, 2020 immer noch 3 700, 2022 dann 4 500 Menschen und 2023 schon wieder 8 000. 2024 wurde die Zahl der Opfer dann mit mit 2 800 insgesamt deutlich niedriger geschätzt - weniger als in 2025 bisher. So oder so sind in den letzten sieben Jahren in Deutschland alleine und nach relativ konservativen Modellen geschätzt also mindestens 37 600 Menschen durch die Hitze gestorben. Das entspricht etwa der Bevölkerung von Warendorf in NRW oder Suhl in Thüringen. Zum Vergleich: Bei der großen Flutkatastrophe 2021 fanden in Deutschland 188 Menschen den Tod.

Nehmt die Gefahr ernst! Neben der Fürsorge für einander sollten ältere Menschen, die tendenziell nicht ausreichend trinken, stets Wasser dabei haben und bei hohen Temperaturen notfalls auch einen stündlichen Alarm als Erinnerung setzen, um regelmäßig ein paar Schluck Wasser zu trinken. Außerdem ist eine Kopfbedeckung im Freien unerlässlich. Der wahre Internationalist nutzt die Gelegenheit, von anderen Kulturen zu lernen: Feuchte "Pali-Tücher" sind durch Verdunstungskälte bestens geeignet, um den Körper zu kühlen.

Wassermangel kann in kürzester Zeit akut werden

Bereits 2018 war die Wasserversorgung regional am Limit - ganze Städte standen kurz davor, kein Trinkwasser mehr zu haben. Einige kleinere Orte mussten damals schon aus Tankwagen versorgt werden. Darüber hinaus starben weite Flächen der deutschen Wälder ab, was die Hitzeentwicklung nur weiter beschleunigte. Und das alles bei einer weit weniger dramatischen Ausgangslage.

Sollte es zu einem Ausfall der Wasserversorgung kommen, kann das Problem sehr schnell eskalieren: Dehydration setzt bei hohen Temperaturen und Trockenheit bei Kleinkindern und alten Menschen schon nach Stunden ein. Ein Erwachsener benötigt am Tag etwa 2 Liter Wasser (ausgehend von durchschnittlichem Alter und Gewicht, als Grundbedarf gelten 30–40 Milliliter pro Kilogramm), bei Hitze und Trockenheit bis zu 4 Liter. "Ein Mensch kann unter Umständen drei Wochen ohne Nahrung auskommen, aber nur vier Tage ohne Flüssigkeit. Halten Sie pro Person ca. 14 Liter Flüssigkeit je Woche vorrätig." rät aktuell das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Für zehn Tage soll man laut ihrer Broschüre "Katastrophenalarm! - Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen" jederzeit gerüstet sein. Das macht dann 20 Liter Wasser pro Person. Diese Einschätzung des BBK ist durchaus nicht unrealistisch - wer dann noch seinen Nachbarn Hilfe leisten können will kann sich ausmalen, was das für seinen Vorrat bedeutet.

"Katastrophenschutz" wälzt das Problem auf jeden Einzelnen ab

Gleichzeitig sind viele Menschen auf Grund der Raum- und Wohnsituation oder aus finanziellen Gründen nicht in der Lage, sich angemessen für solche Notfälle vorzubereiten. Das hält den bürgerlichen Katastrophenschutz nicht davon ab, fest davon auszugehen - schließlich wurden die Leute gewarnt, es steht auf der Seite des BBK.

Wie mit Kosten im Kapitalismus üblich: Sie werden "sozialisiert", also in diesem Fall auf die Gemeinschaft und ihre Schwächsten abgewälzt, anstatt zentral verantwortungsvoll vorzusorgen und sich auf die Massen zu stützen. Wer die Möglichkeiten hat, sollte also seinen Vorrat größer anlegen - um denen helfen zu können, die dazu nicht in der Lage sein werden. Man muss das Wasser auch nicht im Handel kaufen, sondern kann Leitungswasser abfüllen. Hierfür eignen sich auch gereinigte Glasflaschen, zum Beispiel vom letzten Wein.

Ansonsten heißt es jetzt schon:

Wasser sparen! Keine unnötige Verschwendung!