Hungermarsch für Maja

Diesem Marsch haben sich nun Aktivist:innen aus Deutschland angeschlossen, um die Forderungen zu unterstützen. Dabei treten sie wie auch Maja und Wolfram in den Hungerstreik: Sie werden nur 250ml Saft und Elektrolyte zu sich nehmen.

Damit wollen sie nicht nur Wolfram unterstützen, sondern auch ein Zeichen nach Deutschland senden. „Maja muss zurück nach Deutschland kommen“, sagt Toni, Sprecherin der Organisation Pride Rebellion. „Dass Maja den Hungerstreik aus gesundheitlichen Gründen beendet hat, heißt, dass wir uns umso mehr für Maja einsetzen müssen“.

Maja sitzt seit ca. einem Jahr in Ungarn in Isolationshaft, nachdem Maja entgegen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts von Deutschland nach Ungarn ausgeliefert wurde. Majas Haftbedingungen gelten laut der UN als psychische Folter. In Protest gegen die Haftbedingungen trat Maja in einen 40-tägigen Hungerstreik, den Maja aufgrund der lebensbedrohlichen gesundheitlichen Konsequenzen unterbrach.