Israel entert illegal das Schiff der Freedom Flotilla: Albanese muss die betroffenen Australier schützen

An Bord befanden sich zwei Australier: Robert Martin, Menschenrechtsaktivist, und Tania „Tan“ Safi, Journalistin und Organisatorin libanesischer Herkunft. Das Schiff transportierte Hilfsgüter für die Kinder von Gaza.



Es wird davon ausgegangen, dass alle 21 Aktivisten auf der Handala von der zionistischen Marine zum Hafen von Asdod gebracht und deportiert werden. Sie haben erklärt, dass sie sofort in einen Hungerstreik treten und keine Nahrung von der zionistischen Entität annehmen werden.

Bislang gab es in den australischen Mainstream-Medien kaum oder gar keine Berichte über die Handala. Tatsächlich führte unser eigener Bericht vom 22. Juli, der auf unserem X-Konto veröffentlicht wurde, dazu, dass X unser Konto mit seinen 2000 Followern ohne weitere Erklärung sperrte, außer dass wir gegen seine Regeln verstoßen hätten.



Bitte schreiben Sie an Albanese (Kontakt zum Premierminister | Premierminister von Australien) und Wong (Kontakt zum Außenminister) und fordern Sie sie auf, eine öffentliche Erklärung abzugeben, in der sie die Beschlagnahmung der Handala durch Israel verurteilen und das Recht der australischen Bürger unterstützen, sich der Freedom Flotilla anzuschließen und deren Versuche zu unterstützen, die genozidale Blockade Israels gegen die hungernden Kinder in Gaza zu durchbrechen.