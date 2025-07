Kämpferische Lehren ziehen aus der Tarifrunde 2024

Viele haben nicht vergessen, dass die Kollegenzeitung Vorwärtsgang damals den vollen Einsatz der gewerkschaftlichen Kampfkraft und gemeinsame unbefristete selbständige Streiks vorgeschlagen hat.

Die Hoffnungen in die scheinbare VW-Familie gehen inzwischen gegen Null. Ent-Täuschung auch über die Haltung und Möglichkeiten der Betriebsratsmehrheit: „Sie machen nichts gegen die Entlassung der 900 Leiharbeiter in diesem Jahr. Sie machen keine Ansage gegen die Auslagerungspläne der ganzen Logistik im Werk“ – so ein Kollege.

Protestbrief gegen Entlassung

Von der Belegschaft des Presswerks gab es im Juli einen Protestbrief gegen die Entlassung der Kolleginnen und Kollegen in Leiharbeit. Die betroffenen Leiharbeiter, die dieses Jahr gehen sollen, finden sich im Moment weitgehend damit ab. Widerstand dagegen gibt es bei den damaligen Leiharbeitern und heutigen Befristeten, die mit Unterstützung auch der MLPD ihre befristetete Übernahme erkämpft haben. Sie versuchen erst einmal über einen rechtlichen Weg ihre Zukunft zu sichern. Aber sie haben auch eine lebendige Erinnerung an den damaligen Erfolg ihres Kampfes. Diese und kommende Entlassungen, Arbeitsdruck, Produktionschaos und auch die immer extremere Hitze sind Aufreger im Werk. Auch die geplante Auslagerung der Logistik wird mit Sicherheit nach den Sommerferien Anlass für mögliche Kämpfe werden.

Gefragte Ansprechpartner

Die MLPD und Kolleginnen und Kollegen, die ihr zugerechnet werden, werden zu immer gefragteren Ansprechpartnern. Das merkt auch VW. So hat VW Baunatal der MLPD im Frühjahr eine Klage angedroht, falls sie das Verteilen der Betriebszeitung Vorwärtsgang nicht einstellen würde. Garniert war der Brief mit exakten Zitaten aus mehreren Ausgaben des Vorwärtsgang im letzten Herbst. Die MLPD ist die falsche Adresse – der Vorwärtsgang ist eine Zeitung von Kollegen für Kollegen. Und dessen Verteilung wird sicher nicht eingestellt. Zeigt die Klage doch nur, wie viel Angst die Herren haben! (Mehr dazu hier.)

Es beginnt eine Diskussion über die Schlussfolgerung aus dem Dezember 2024: „Wir hätten richtig streiken sollen“. Das heißt auch: „Wir sollten heute richtig streiken“. Die MLPD steht auch weiter fest an der Seite der VW-Belegschaften und ihrer berechtigten Forderungen und Kämpfe.