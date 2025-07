Kinderkunst aus dem Gazastreifen

Am Freitag, den 25. Juli, wird die Ausstellung „Kinderkunst HeART of Gaza“ eröffnet. Der Verein Solidarität International e. V. lädt herzlich dazu ein, die berührenden, von Kindern gemalten Bilder in der Zeit von 15 Uhr bis 19 Uhr anzusehen. Die Bilder berichten von den Hoffnungen und Träumen der Kinder, von ihrem Leben vor und im Krieg.



Jedes Bild wird durch eine kleine Erklärung in Arabisch, Englisch und Deutsch und mit einem Foto des Kindes, das es gemalt hat, ergänzt. Der Eintritt ist frei. Weitere Öffnungszeiten sind alle Freitage im August jeweils von 15 Uhr bis 19 Uhr. Es werden gerne Spenden für das Projekt „Gaza soll leben“ angenommen. Veranstaltungsort ist die Flurstraße. 31, 47057 Duisburg-Neudorf.