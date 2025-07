Abwälzung der Krisenlasten

Krise der Automobilindustrie trifft Stuttgart hart

So oder so ähnlich titelten verschiedene regionale Zeitungen. Denn die Gewerbesteuer als wichtigste Einnahmequelle der Stadt Stuttgart ist in zwei Jahren um 50 Prozent eingebrochen. Schuld ist die Autoindustrie mit Mercedes-Benz, Porsche (VW) und Bosch an der Spitze, die im letzten Jahr 47 Prozent weniger an Gewerbesteuern an die Stadt überwiesen hat.