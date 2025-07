Laura Dahlmeier gestorben

Was als dreitägiger Streik von Taxifahrern gegen steigende Benzinpreise begann, hat sich zu einer der größten Protestwellen entwickelt, die das Land in den letzten Jahren erlebt hat. Tausende Menschen nahmen am Montag an Demonstrationen in der Hauptstadt teil, bei denen Straßen blockiert wurden und bei denen es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei kam. Berichtet wird von vier Toten und mindestens 500 Festnahmen. Präsident João Lourenço verteidigte die Dieselpreiserhöhung um 33 Prozent mit dem Argument, der Preis sei immer noch niedriger als in vielen anderen Ländern. Allerdings ignoriert er die Einkommensverhältnisse – das monatliche Durchschnittseinkommen liegt bei 65 Euro! Viele Menschen sind empört, dass die staatlichen Medien über den Protest nicht berichteten.