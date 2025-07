Macht mit im Revue-Team auf dem Sommercamp!

In der zweiten Campwoche, die in der Zeit vom 2. bis 9. August stattfinden wird, werden wir eine Revue auf den Spuren des Bergbaus im Ruhrgebiet und der Politik der verbrannten Erde der Ruhrkohle AG (RAG) einstudieren.



Du willst Theater spielen, singen oder tanzen? Du kannst Akrobatik oder Bühnenbilder bauen? Dann mach mit! Es wird ein Extra-Team geben, das die ganze Woche über für diese Revue probt.



Die Steinkohlezechen im Ruhrpott sind schon seit 2018 dicht. Aber ihr werdet staunen, wie viele Probleme heute auf das Konto des Bergbaukonzerns RAG gehen. Deshalb klagen wir die RAG an: in der Revue, aber auch in einem Tribunal am 24. August. Das ganze Projekt ist Bildungsarbeit und fundierte Kapitalismus-Kritik live!



Die Teilnahme an der einer Woche Sommercamp kostet 200 Euro. Anreise ist für Woche 2 ist am Samstag, 2. August.



Die Aufführung der Revue ist am 23. August 2025 in Gelsenkirchen. Nach dem Camp wird es noch weitere Proben in NRW geben.



Meldet euch jetzt für das Revue-Team beim REBELL an!