Nepal-Veranstaltung begeisterte

Am 19. Juli 2025 verwandelte sich der People-to-People-Laden in Gelsenkirchen in einen lebhaften Treffpunkt für Abenteuerlustige! Die Informationsveranstaltung „Nepal entdecken! – Vorstellung unserer Trekking-Touren im Langtang-Gebiet“ zog 22 interessierte Besucherinnen und Besucher an, die von den erfahrenen Nepal-Kennern Gabi und Thomas Beisenkamp in die faszinierende Welt Nepals entführt wurden.

