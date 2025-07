Reise durch Indien mit People to People vom 25. November bis 06. Dezember 2025

Im Anschluss an die 3. Internationale Automobilarbeiterkonferenz in Indien wird People to People vom 25. November bis zum 06. Dezember diesen Jahres eine einzigartige und erlebnisreiche Urlaubsreise durch Indien anbieten.

Seid gespannt auf mehr Details – eins ist aber jetzt schon sicher: Sie wird zu 100 Prozent unserem Motto „Völkerfreundschaft ist unser Programm“ entsprechen

Wenn ihr Interesse habt, an der Reise teilzunehmen, sendet uns gerne eine Mail mit dem Betreff „Indienreise 2025“, um bei Neuigkeiten umgehend informiert zu werden.

Wir freuen uns auf euch!