Neu! 21.30 Uhr - Schiff "Handala" - durch die Blockade zu den Kindern von Gaza

Stellvertretender ICOR-Hauptkoordinator Hatem Laouini geht an Bord

Am Sonntag, den 20. Juli, wird um 10 Uhr morgens das Schiff "Handala" vom italienischen Hafen Gallipoli aufbrechen, um nach Gaza zu fahren. An Bord sind Hilfsgüter. Aber vor allem auch die Solidarität von Menschen auf der ganzen Welt, die angesichts der israelischen Barbarei in Gaza nicht schweigen wollen.