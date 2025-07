Solidarität mit Widerstand gegen Waffenlieferungen an Israel

Arbeiter der Gewerkschaft Unione Sindacale di Base (USB) und andere Anti-Rüstungsaktivisten protestierten vergangenen Donnerstag in Brescia, Lombardei, gegen Versuche, Gewerkschafter einzuschüchtern, die sich gegen die Nutzung ziviler Verkehrsknotenpunkte für Waffenlieferungen aussprechen und dagegen vorgehen. In mehreren Fällen in ganz Europa haben Arbeiter sich geweigert, Militärtransporte nach Israel während des anhaltenden Völkermords in Gaza zu befördern. „Es geht darum, über den Slogan ‚Nicht in meinem Namen‘ hinauszugehen und durch konkrete Taten zu erklären: ‚Nicht mit meinen Händen, nicht mit meinem Wissen, nicht mit meiner Arbeit‘“, heißt es in der Erklärung weiter.