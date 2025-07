Sonderangebot Philippinen

Aus diesem Anlass bietet der Verlag Neuer Weg bis zum 15. November folgende Titel als Sonderangebot im Paket an – sie spiegeln die Geschichte der Philippinen aus Sicht der kämpfenden Massen und der revolutionären Bewegung gegen Unterdrückung und für eine befreite Gesellschaft wider:

José Maria Sison / Rainer Werning: Ein Leben im Widerstand – Gespräche über Imperialismus, Sozialismus und Befreiung

Joma Sison, Mitgründer der Kommunistischen Partei der Philippinen, zieht in diesem 2020 erschienenen Buch in gewisser Weise ein Fazit seines Lebens. Er war ein unbeugsamer Streiter für soziale und politische Befreiung seines Landes, war dafür lange inhaftiert und musste Jahrzehnte im Exil leben, von wo aus er den Befreiungskampf bis zu seinem Tod nach Kräften unterstützte. Dass er in Asien ein mit Preisen ausgezeichneter Schriftsteller war, ist wenigen bekannt. Das Buch enthält auch davon etliche Kostproben. Die Gespräche mit Joma Sison führte der Südostasienfachmann Dr. Rainer Werning.

278 Seiten, Taschenbuch, 978-3-88021-558-0, Einzel: 20 Euro.

José Maria Sison / Rainer Werning: Die philippinische Revolution – eine Innenansicht

Der Schwerpunkt dieses Buches liegt auf der Geschichte der Philippinen und besonders auf der Zeit der 1960er- bis 1980er-Jahre. Mit Zeittafeln, Fotos und natürlich Gedichten von Joma Sison.

257 Seiten, Taschenbuch, 978-3-88021-232-9 Einzel: 13 Euro.

Rainer Werning, Krone, Kreuz und Krieger

Dr. Rainer Werning ist Südostasienfachmann. In diesem Buch verfolgt er die Spuren und Vermächtnisse, die vor allem europäische Länder – auch Deutschland – auf den Philippinen hinterlassen haben. So gelangten Einflüsse des Hitler-Faschismus auf die Inseln. Aber auch die Ideen und Schriften eines Karl Marx fanden hier offene Ohren und Menschen, die sie zur materiellen Gewalt machen wollten und bis heute wollen! Ein ungewöhnliches Geschichtsbuch.

109 Seiten, Taschenbuch, 978-3-88021-386-9 Einzel: 9 Euro

Paketpreis: 30 Euro statt 42 Euro

Bestellnummer: PAPH

erhältlich bei und über PEOPLE TO PEOPLE

0201 25915 oder unter: vertrieb@neuerweg.de