Rund 400 Bergleute der Kohlemine Zenica haben sich am 21. Juli in Sarajevo versammelt und die Auszahlung ausstehender Löhne gefordert. Die Zenica-Mine soll nach 144 Jahren schließen; die Abwicklung hatte im März begonnen. Bei Ankündigung der Schließung waren dort rund 600 Menschen beschäftigt. Ihnen schuldet der Betreiber Löhne und Sozialleistungen in Höhe von umgerechnet rund 70 Millionen Euro.