Statt Manipulation durch bürgerliche Kriegsberichterstattung – Solidarität mit allen Völkern!

Die 20 Sekunden Standbild ermöglichen es, sich in die schlimme Situation hineinzudenken und Mitgefühl zu entwickeln. Ein Wohnhaus wird gezeigt, das lichterloh in Flammen steht – ein Toter ist zu beklagen. Eine 15-Jährige sagt, wie traurig sie ist, dass sie ihre Kindheit in diesem Krieg verbringen muss. Sie habe sich immer gewünscht, dass es bald Frieden gibt. Selenskyj wird gezeigt, weitere Politiker, die um Gespräche mit Russland ringen. Fast zwei Minuten Sendezeit; 1:54 Minuten, um genau zu sein.

Szenenwechsel

Israelisches Militär hat erneut Menschen beschossen, die auf humanitäre Hilfe gewartet haben. 58 Unbewaffnete kamen dabei ums Leben. Die Hilfsorganisation Roter Halbmond nahm in einem Feldlazarett 95 Verwundete auf. Diese Nachricht ist ZDF heute am 20. Juli um 19 Uhr ganze 25 Sekunden wert.

Man kann ohnehin kein Leid der Welt in Sendezeit messen und kein humanitäres Opfer ist mehr oder weniger zu beklagen als ein anderes. Aber gerade deshalb stelle ich mir die Frage: Mit welchem Recht kommt das ZDF zu seiner Entscheidung, eine solche Gewichtung bei der Kriegsberichterstattung vorzunehmen?

Achtmal weniger Sendezeit für den Krieg in Gaza, obwohl dort 58 Mal mehr Tote am gleichen Tag zu betrauern sind. Obwohl dort keine U-Bahn-Schächte sind, in denen die Menschen sicher die Nacht verbringen können – wo sie ohnehin keine Versorgung mehr haben. Und obwohl (oder weil?) Deutschland immer noch Waffen an den israelischen Völkermörder Netanjahu liefert.

Und damit sind wir beim Punkt.

Mit einer „neutralen“ Berichterstattung hat das für meinen Geschmack nichts zu tun. Von meinen GEZ-Gebühren würde ich mir andere Ergebnisse wünschen. Aber schließlich soll für die zwei Milliarden Steuergelder, die die imperialistische BRD-Regierung jetzt für neue Patriot-Systeme für die Ukraine ausgibt, Verständnis unter der deutschen Bevölkerung erzeugt werden.

Also wird ein trauriges Kind gezeigt. Ihm gehört auch mein Mitgefühl. Aber entgegen aller Manipulationsversuche durch die bürgerliche Medienberichterstattung: Kein Cent diesem System und seinen imperialistischen Kriegen – Schluss mit der Kriegstreiberei mit deutschen Steuergeldern. Beide Kriege müssen umgehend beendet werden und unsere Solidarität gilt allen Völkern! Gaza muss leben!