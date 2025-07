Subbotnik im Grünen

Am 19. Juli war der REBELL Berlin mal ganz woanders tätig als im Neuköllner Kiez! Nämlich im grünen Brandenburg!

Es gab eine Menge zu tun im Stall bei den Pferden – erst wurde die Mistgabel geschwungen, dann der Freischneider. So konnten wir teils neue Fertigkeiten erlernen, die uns von dem KFZ-Mechaniker, der dort wohnt, beigebracht wurden. Für uns war das eine super Gelegenheit, unsere ganz praktischen Tätigkeiten zu erweitern und auch zu zeigen, dass der REBELL anpacken kann.

Zwischendurch lernten wir die vierbeinigen Bewohner des Hofes kennen und schlossen tierische Freundschaften. Am Ende des Tages waren wir zwar verschwitzt – was bei 28 Grad kein Wunder war – aber stolz auf das, was wir geschafft hatten! Zum Abschluss gab es leckere Kartoffelsuppe und lange Gespräche! Nach so einem erfolgreichen Tag wurden gleich weitere Einsätze geplant!