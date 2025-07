Wenn die Nilkrokodile kommen

Laut offiziellen Angaben gab es in Kanada 2025 bereits rund 3000 Waldbrände – davon sind aktuell noch 561 aktiv. Bei Waldbränden in diesem Jahr sind bereits mehr als 5,5 Millionen Hektar Land abgebrannt. Es handle sich um eine der größten verbrannten Flächen um diese Jahreszeit bisher, erklärte Michael Norton vom kanadischen Ministerium für natürliche Ressourcen. Kanada hat sich in den vergangenen Jahren mindestens doppelt so schnell erwärmt wie der Rest der Welt und ist immer häufiger von extremen Wetterereignissen betroffen. Die indigene Bevölkerung Kanadas ist von den Bränden überproportional stark betroffen. Bisher mussten in diesem Jahr bereits 39.000 Angehörige indigener Gruppen evakuiert werden.