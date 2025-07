Zwei Highlights auf dem Sommercamp!

Erstens: Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD, besucht das Sommercamp! Sie wird am Freitag, den 1. August, einen Workshop zum Buch „Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und Kultur“ durchführen. Dieses Buch der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG befasst sich besonders mit Fragen der Jugend: der Kultur, der Pädagogik, dem Sport, den modernen Medien usw. Wie gehen wir an all diese Fragen bewusst und dialektisch heran? Was bedeutet das Buch für den REBELL und eine sozialistische Jugendbewegung? All das wird Gabi mit uns erarbeiten.



Wer schon mal bei ihren Workshops war, wird bestätigen: Hier wird lebendig diskutiert und sie lässt sich immer etwas einfallen! Der Workshop startet am Freitag um 14.30 Uhr. Wer kann, ist herzlich eingeladen, früher zur zweiten Campwoche anzureisen (startet am Samstag) und am Workshop und abends am Abschlussfest der ersten Woche teilzunehmen.

Zweitens: Stefan Engel, Leiter der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG und langjähriger Vorsitzender der MLPD, wird uns ebenfalls besuchen! Er führt am Donnerstag, 31. Juli, um 20.30 Uhr eine Abendveranstaltung zum Thema „Worum geht es bei der Politik der verbrannten Erde der Ruhrkohle AG?“ durch.



Das Ruhrgebiet war mal die größte Industrieregion Europas. Heute ist sie fast die ärmste Region Deutschlands. Wie kann das sein? Und wer ist dafür verantwortlich? Die Ruhrkohle AG, kurz RAG, ist ein Lehrbeispiel für die Diktatur der Monopole. Hier erlebt ihr fundierte Kapitalismuskritik! Die Veranstaltung ist zugleich eine Einführung, um in der zweiten Campwoche eine Revue auf den Spuren des Bergbaus einzustudieren. Sie wird bei einem Kulturfest im Rahmen des Kommunalwahlkampfs von AUF Ruhr am 23. August in Gelsenkirchen aufgeführt. Am nächsten Tag findet dort auch ein Tribunal statt, in dem die RAG für ihre Politik der verbrannten Erde angeklagt wird.

Ihr seht: E sind wie immer einige Highlights geboten! Wir laden alle ein, nach Truckenthal zum Sommercamp zu kommen!