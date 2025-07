Aktionen Israels offenbaren Weltgemeinschaft sein wahres Wesen

Wir möchten unsere tiefe Besorgnis über die alarmierenden Aktionen der Streitkräfte des Staates Israel zum Ausdruck bringen, insbesondere über die unerlaubte Beschlagnahmung des Schiffes Handala, das ein Hilfspaket für die vom Krieg betroffene palästinensische Bevölkerung transportierte. Darüber hinaus verurteilen wir die unrechtmäßige Festnahme von 19 Freiwilligen und zwei Journalisten aus zwölf verschiedenen Ländern, darunter Genosse Hatem Laouini, dem stellvertretenden Hauptkoordinator der ICOR, in internationalen Gewässern, etwa 40 Seemeilen vor der israelischen Küste, am 25. Juli 2025.



Nach der Beschlagnahmung des Schiffes und der Verhaftung aller Personen an Bord wurden sie von den israelischen Behörden an einen unbekannten Ort gebracht, wo sie festgehalten und verhört wurden. Die Behörden haben sie gezwungen, sich für eine freiwillige Abschiebung zu entscheiden oder in Gewahrsam zu bleiben. Diese Maßnahmen stellen eine erhebliche Verletzung des Rechts auf freie Schifffahrt in internationalen Gewässern und des Rechts der an Bord befindlichen Personen dar, in den Gazastreifen zu gelangen, um die palästinensische Bevölkerung zu unterstützen, die sich derzeit in einer schwierigen Lage befindet. Diese Aktionen Israels offenbaren der Weltgemeinschaft sein wahres Wesen.



Wir verurteilen hiermit auf das Schärfste die von Israel begangenen Gräueltaten und fordern die sofortige und bedingungslose Freilassung aller inhaftierten Personen. Wir fordern die Achtung ihrer Rechte und bestehen darauf, dass es ihnen gestattet wird, in den vom Krieg zerrütteten Gazastreifen zu gelangen, um dringend benötigte Hilfe zu leisten. Darüber hinaus fordern wir die Behörden aller zwölf Länder – Australien, Frankreich, Irak, Israel, Italien, Marokko, Norwegen, Spanien, Schweden, Tunesien, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten - auf, diplomatischen Druck auf Israel auszuüben, damit die Sicherheit und die Freilassung ihrer Bürger so schnell wie möglich erreicht wird.

Wir bekunden unsere uneingeschränkte Unterstützung und Solidarität mit dem Kampf des palästinensischen Volkes für einen souveränen und unabhängigen Staat Palästina und fordern den sofortigen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus den palästinensischen Gebieten und ein Ende der israelischen Besatzung. Wir würdigen die Opfer, die das palästinensische Volk in seinem Streben nach Souveränität und Unabhängigkeit gegen seine Unterdrücker gebracht hat. Wir sind zuversichtlich, dass das palästinensische Volk in seinem gerechten Kampf gegen das zionistische Regime, das vom US-Imperialismus und seinen Verbündeten unterstützt wird, früher oder später siegen wird.

Sofortige Freilassung aller inhaftierten Personen!

Beenden Sie die israelische Behinderung der Hilfslieferungen nach Gaza!

Befreit das Land des palästinensischen Volkes jetzt!

Es lebe die internationale Solidarität mit Palästina!

Ruhm für den gerechten Kampf des palästinensischen Volkes!

Nieder mit dem zionistischen Staat Israel!

Nieder mit dem US-Imperialismus!



Hochachtungsvoll