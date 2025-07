Aktuelle Informationen aus Israel

Gaza/Handala-Angriff

Adalah, das juristische Zentrum für die Rechte der arabischen Minderheit in Israel, berichtet: Heute Morgen, Montag, 28. Juli 2025, finden vor dem Haftprüfungsgericht Anhörungen zur weiteren Inhaftierung mehrerer internationaler Aktivisten an Bord des Schiffes „Handala“ der Freedom Flotilla Coalition bis zu ihrer Abschiebung statt. Die Anhörungen finden im Givon-Gefängnis in Ramleh statt.

Adalah; 28. Juli 2025, 9:30 Uhr Jerusalemer Zeit