Assistenzärzte im 5-Tage-Streik für höhere Löhne

Am Sonntag zogen 2.000 Anti-Rassismus-Demonstranten durch Epping in der britischen Grafschaft Essex. Sie brachten ihre Solidarität mit Flüchtlingen zum Ausdruck, während die Spannungen wegen eines Hotels, in dem Asylsuchende untergebracht sind, zunehmen. Aktivisten von „Stand Up To Racism“ versammelten sich am Sonntagnachmittag vor dem Bahnhof von Epping, bevor sie zum Bell Hotel marschierten. Die Demonstranten skandierten „Flüchtlinge sind hier willkommen“ und „Wessen Straßen? Unsere Straßen“!. Zu den Demonstranten, von denen einige Plakate mit der Aufschrift „Hört auf, Flüchtlinge und Migranten zum Sündenbock zu machen“ trugen, gesellten sich nach einer Reihe gewalttätiger Proteste in den letzten Wochen auch freiwillige Sicherheitskräfte.