Das Geisterschiff „COSCO Pisces“ findet keine Ruhe

Nach dem großen Erfolg der Hafenarbeiter von Piräus, der Athener Bevölkerung und vieler Gewerkschaften, Schüler und Studenten sowie Organisationen, die das Anlegen und Umladen des Schiffes „COSCO Pisces“, das Rüstungsgüter für Israel geladen hat, verhinderten, geht der Kampf der internationalen Arbeiterklasse gegen imperialistische Kriege und den Mord am palästinensischen Volk weiter.



„Wir arbeiten nicht für Kriege gegen die Völker. Unsere Hände werden nicht mit Mörderblut befleckt.“ Diese Losung und die Form des Widerstands mit Blockaden und Streiks in Piräus sind inzwischen zu einem Symbol der Arbeiter überall geworden.



Das Schiff „COSCO Pisces“ steuert für den 5. August den Hafen von Genua an. Die Gewerkschaftsvereinigung USB in Genua kündigte einen 24-Stunden-Streik im PSA-GT-Terminal an, um eine Entladung der Todesfracht zu verhindern.