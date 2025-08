Das Märchen vom Sandkasten

Es war einmal ein wunderschöner Sandkasten. Darin konnten alle Menschenkinder spielen. Er war groß und hatte Sand genug für alle.

Doch leider hatten sich im Sandkasten üble Sand-Räuber breitgemacht. Jeder von denen wollte den ganzen Sand für sich allein haben. Sie kamen mit immer größeren Eimern und Schaufeln, Rechen, Förmchen und Baggern, um den Sand den anderen zu stehlen und auf die eigene Sandburg aufzutürmen.



Manche Räuber waren schon lange da, aber in den letzten Jahren kamen auch neue dazu. Die neuen Räuber bedrohten die alten: „Weg da – jetzt sind wir mal dran!“ Aber die alten Räuber wollten das Feld nicht räumen, und so kam es immer wieder zu üblen Prügeleien. Alle diese Räuber beherrschten – man nannte sie Imperia-Gang - den gesamten Sandkasten und sie konnten nur Räuber und Gendarm und Mord und Totschlag spielen.

Das Spiel ging so: Erobere den Sandkasten, schaufle so viel Sand wie möglich auf deine eigene Sandburg, vernichte die anderen Räuberburgen, mache dir die Menschenkinder untertan. Gerade weil sich immer mehr Räuberbanden im Sandkasten tummelten, ging das Spiel „Räuber und Gendarm“ immer mehr in das Spiel „Mord und Totschlag“ über. Andere Spiele kannten sie nicht.



Da war der Donald, den konnte eigentlich niemand leiden. Der fuchtelte mit seinen Schäufelchen und Zinnsoldaten und Sandbomben wild in der Gegend herum. Ständig wirbelte er Staub auf und brachte den ganzen Sandkasten durcheinander. Er kannte nur einen Satz: „Make America great again!“, und zwei Worte: „Deals“ und „Zölle“. Der war ekelhaft und unberechenbar, aber mit seinem vielen Sand und seinen vielen Sandbomben war er gefürchtet. Seine Zinnsoldaten waren überall im ganzen Sandkasten aufgestellt. ...

