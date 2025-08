Waffentechnik und Palantir

Barbarischer Völkermord in Gaza mit autonomen KI-Waffensystemen

„Es sterben so viele Zivilisten, weil die Hamas sie oft als Schutzschilde nutzt“ - die meisten von uns erinnern sich noch, wie die öffentlichen Medien in Deutschland nicht müde wurden, die faschistische israelische Regierung mit solchen Aussagen zu verteidigen. Auch mit Behauptungen, „dass es sich in der Regel doch um Angriffe auf militärische Ziele“ handele. Sehr weit entfernt von der Wahrheit ...

Von uh