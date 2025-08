Sie haben das Solidaritätsschiff Handala kapern und alle Menschen an Bord gewaltsam wie Kriminelle festsetzen lassen.



Darüber sind wir entsetzt und empört und protestieren entschieden dagegen! Nach tagelanger Haft sind sie jetzt endlich freigelassen worden. Lassen Sie sofort die Hilfsgüter nach Gaza rein!



Als Deutsch-Südafrikanische Freundschaftsgesellschaft sind wir vertraut mit der schrecklichen Blutspur, die das faschistische Apartheidregime in Südafrika hinterließ. Ihre Regierung praktiziert eine noch brutalere Form der Apartheid, sie wollen einganzes Volk auslöschen.



Die südafrikanische Regierung reichte deshalb beim Internationalen Gerichtshof Klage wegen Völkermord ein. Das Gericht hat sofortige humanitäre Hilfe für Gaza angeordnet! Aber Sie setzen ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit fort.



Trotzdem: genauso, wie die Apartheid in Südafrika gestürzt wurde. Genauso wird der Widerstand in Israel und Palästina und weltweit dem Morden, Aushungern und Vertreiben der Menschen in Gaza ein Ende bereiten! Die internationale Solidarität ist stärker!

Marikana Deutschland

Marikana Südafrika