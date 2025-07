Fragen und Antworten zum Schiff „Handala” der Freedom Flotilla Coalition

Benannt nach dem palästinensischen Nationalsymbol Handala, das vom politischen Karikaturisten Naji al-Ali geschaffen wurde, um ein barfüßiges Flüchtlingskind darzustellen, das der Ungerechtigkeit den Rücken kehrte und schwor, sich der Welt nicht mehr zu stellen, bis palästinensische Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren dürfen, ist die Mission den Kindern von Gaza gewidmet. Dieses Schiff, das Teil der FFC ist, ist Teil der fortlaufenden Bemühungen der Freedom Flotilla Coalition, Israels illegale und tödliche Blockade des palästinensischen Volkes in Gaza zu konfrontieren und zu durchbrechen, inmitten des anhaltenden Völkermords und der absichtlichen Aushungerung der Bevölkerung von Gaza. Eine Liste der Teilnehmer finden Sie unter: https://freedomflotilla.org/2025-handala-participants/

Auf welcher rechtlichen Grundlage rechtfertigt Israel das Abfangen von Flottillen in internationalen Gewässern?

Israel behauptet, dass es Schiffe abfängt, um seine Seeblockade des Gazastreifens durchzusetzen. Diese Rechtfertigung stützt sich jedoch auf eine illegale Blockade, die selbst gegen das Völkerrecht verstößt. Die Belagerung von Gaza stellt eine kollektive Bestrafung dar, die nach dem Völkerrecht ausdrücklich verboten ist und einer vorsätzlichen Aushungerung einer geschützten Zivilbevölkerung gleichkommt. Durch die Verhinderung der Lieferung humanitärer Hilfe und die gewaltsame Festnahme unbewaffneter Aktivisten verstößt Israel gegen seine verbindlichen rechtlichen Verpflichtungen, einschließlich der vorläufigen Maßnahmen, die vom Internationalen Gerichtshof im Völkermordfall (Südafrika gegen Israel) angeordnet wurden. Nach internationalem Recht haben die Aktivisten das Recht, Hilfe an die Zivilbevölkerung in Gaza zu liefern. Das Abfangen der Flottille in internationalen Gewässern verstärkt die Rechtswidrigkeit der Blockade noch weiter.

Sind Flottillenmissionen zur Lieferung von Hilfsgütern nach Gaza nach internationalem Recht geschützt?

Ja. Nach dem humanitären Völkerrecht und dem Seerecht haben Zivilisten das Recht, humanitäre Hilfe zu erhalten, und unbewaffnete Schiffe, die diese Hilfe liefern, haben Anspruch auf sichere Durchfahrt, insbesondere wenn sie auf Massenentbehrungen und Belagerungsbedingungen reagieren. Im Juni, während der „Madleen“-Mission der FFC, haben UN-Experten diese Rechte bekräftigt und erklärt: ‚Die Menschen in Gaza haben das Recht, auch unter Besatzung Hilfe über ihre eigenen Hoheitsgewässer zu erhalten, und das Schiff der Koalition hat das Recht auf freie Durchfahrt in internationalen Gewässern, um die Menschen in Gaza zu erreichen. Israel darf die seit langem im Völkerrecht anerkannte Freiheit der Schifffahrt nicht beeinträchtigen.‘

Auf welche innerstaatlichen Rechtsvorschriften stützt sich Israel, um Mitglieder der Flottille festzunehmen und auszuweisen?

Die israelischen Behörden nehmen Mitglieder der Flottille gemäß dem Gesetz über die Einreise nach Israel von 1952 fest und weisen sie aus. Nach diesem Gesetz gilt jeder, der kein israelischer Staatsbürger oder Einwanderer nach dem Rückkehrgesetz ist und sich ohne Aufenthaltsgenehmigung oder Reisevisum in Israel aufhält, als illegal und unterliegt der Ausweisung.

Adalah hat Israels Einstufung der Flottillenmitglieder nach diesem Gesetz immer wieder angefochten. Diese Aktivisten werden vom Militär gewaltsam aus internationalen Gewässern auf israelisches Territorium gebracht, ohne dass sie versucht oder beabsichtigt hätten, nach Israel einzureisen. Ihre Schiffe fahren gemäß dem Völkerrecht in die vom Staat Palästina erklärten Hoheitsgewässer.

Nach welchem Verfahren nimmt Israel Mitglieder der Flottille fest und deportiert sie?

Sobald sie auf israelisches Territorium gebracht worden sind, erlassen die israelischen Behörden Ausweisungs- und Haftbefehle. Letztere dienen dazu, ihre Inhaftierung nach israelischem Recht bis zur Ausweisung zu genehmigen, vorbehaltlich der Zustimmung eines Haftprüfungsgerichts (weitere Informationen zu diesem Verfahren finden Sie weiter unten). Der Befehl kann erst 72 Stunden nach seiner Zustellung vollstreckt werden, es sei denn, die Person erklärt sich bereit, freiwillig auszureisen. Die Einwanderungsbehörde kann innerhalb dieser 72 Stunden ein Formular für die freiwillige vorzeitige Ausreise anbieten.

In früheren Fällen mit Flottillen hat die Behörde jedoch, sobald das Gericht die Haftanordnung bestätigt hatte, die Ausweisung der Personen noch vor Ablauf der 72-Stunden-Frist veranlasst.

Welche gerichtliche Kontrolle gibt es für die Inhaftierung?

Die Freiwilligen müssen innerhalb von 96 Stunden nach ihrer Inhaftierung vor dem Haftprüfungsgericht erscheinen. Das Gericht kann die Haftanordnung genehmigen oder ändern; die Haftanordnung aufheben und die Freilassung gegen Kaution anordnen; eine Nachprüfung innerhalb von 30 Tagen verlangen oder die Freilassung gegen Kaution unter bestimmten Bedingungen anordnen. Gegen die Entscheidung des Gerichts kann innerhalb von 45 Tagen bei einem Verwaltungsgericht Berufung eingelegt werden.

Wer darf die Flottillenmitglieder besuchen?

Die Mitglieder der Flottille haben Anspruch auf Besuche von Vertretern der Botschaft ihres Landes und einem Anwalt.

Was passiert mit den persönlichen Gegenständen der Mitglieder der Flottille?

Das israelische Militär beschlagnahmt die persönlichen Gegenstände der Mitglieder der Flottille bis zu ihrer Abschiebung, darunter Brieftaschen, Telefone und Reisepässe; und es hat sogar Zettel mit den Telefonnummern von Anwälten beschlagnahmt. In früheren Fällen hat Israel auch die Schiffe beschlagnahmt.