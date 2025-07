Franka und Bernd Blickle aus Dresden

Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind entsetzt und protestieren entschieden gegen die Beschlagnahmung des Schiffes „Handala“ durch die israelische Armee 40 Seemeilen vor der Küste, während es sich auf seiner Mission nach Gaza befand.



Die „Handala“ ist Teil der Freedom Flotilla und beförderte 21 Zivilisten aus zwölf Ländern, darunter Parlamentarier, Anwälte, Journalisten, Gewerkschafter, Umweltschützer und andere Menschenrechtsaktivisten. Einer von ihnen ist Hatem Aouini, stellvertretender Hauptkoordinator der ICOR sowie Aktivist der Internationalen Antiimperialistischen Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung (United Front).



Die Freiwilligen an Bord bringen lebensrettende Hilfe nach Gaza. Sie sind unbewaffnet, haben nur Lebensmittel, Medikamente und Babynahrung an Bord und handeln in vollem Einklang mit dem Völkerrecht.



Der Angriff auf die „Handala“ ist bereits der dritte gewaltsame Übergriff der israelischen Streitkräfte gegen Missionen der Freiheitsflottille in diesem Jahr.



Es ist an der Zeit, dass die Regierungen der Welt aktiv werden. Die sichere Überfahrt sowie humanitäre Hilfe sind eine rechtliche und moralische Verpflichtung.



Aus diesem Grund wenden wir uns an das deutsche Außenministerium und fordern Sie auf, für das Leben und die Unversehrtheit der Besatzungsmitglieder der „Handala“ zu sorgen und ihre sofortige Freilassung bei der israelischen Regierung einzufordern!

Speziell an die tunesische Botschaft:



Sehr geehrter Herr Minister aus Tunesien, es ist sehr dringend, dass Sie Ihrem Bürger Hatem Laouni helfen, der zusammen mit 20 anderen vom israelischen Militär angegriffen wurde.



Wir können und wollen die Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht akzeptieren!

Mit freundlichen Grüßen